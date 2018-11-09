«Европлан» сохраняет многолетнее лидерство в российском автолизинге



По данным исследования рынка лизинга за первое полугодие 2018 года, подготовленного журналом «Лизинг Ревю», АО «ЛК «Европлан» осталось лидером российского автолизинга в целом.



По данным исследования рынка лизинга за первое полугодие 2018 года, подготовленного журналом «Лизинг Ревю», АО «ЛК «Европлан» в очередной раз подтвердило многолетнее лидерство в лизинге легкового транспорта, включая коммерческие автомобили массой до 3,5 тонны, по объёму нового бизнеса, оторвавшись по этому показателю от второго места почти в два раза, и, соответственно, осталось лидером российского автолизинга в целом.



Как ранее сообщала компания, в первом полугодии 2018 года стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 37 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом за девять месяцев 2018 года объём нового бизнеса (стоимость предметов лизинга, приобретённых для клиентов по новым сделкам, с НДС) вырос более чем на 21% и превысил 60 млрд рублей.

Исследование подготовлено журналом «Лизинг Ревю» на основе анкетирования лизингодателей по итогам работы в первой половине 2018 года. В рамках анкетирования и аналитики использованы ключевые термины — новый бизнес и портфель, которые соответствуют показателям, применяемым Европейской федерацией лизинговых ассоциаций Leaseurope.



Напомним, что согласно исследованию Leaseurope по итогам 2017 года «Европлан» вошёл в топ-15 автолизинговых компаний Европы по объёму нового бизнеса и остался лидером в сегменте автолизинга среди российских компаний.