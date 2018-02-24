«Европлан» проанализировал текущее состояние автолизинга на конференции «Российский лизинг: итоги 2017 года»





В рамках конференции «Российский лизинг: итоги 2017 года» (проводится с целью подведения итогов года и привлечения инвестиций в российский лизинговый сектор), генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов проанализировал тенденции автолизинга в России.



В частности, он отметил рост доли автолизинга на лизинговом рынке с 15% в 2010 году до 32% в 2017-м, связав это с тем, что автолизинг является драйвером всего рынка лизинга. Также Александр сказал о существенном росте лизинга легковых авто: по итогам 2017 года доля лизинга в общем объеме продаж легковых автомобилей составила 9,6%.



По словам генерального директора «Европлана», на лизинг значительно влияет госпрограмма субсидирования, хотя в 2018-м ожидается существенное сокращение этой поддержки: по предварительному прогнозу, доля продаж в лизинг по программам субсидирования составит чуть более 10% от всех продаж коммерческого транспорта против почти 30% в 2017 году.



Конференция проводится ежегодно совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией. Конференция дополняет ежегодный осенний Российский Лизинговый Форум (Москва, сентябрь) и является наиболее авторитетным событием в лизинговой индустрии. В рамках конференции представители лизинговых компаний обсудили итоги 2017 года: экономическое положение, тенденции и прогнозы.



АО «ЛК «Европлан» входит в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева.