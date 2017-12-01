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«Европлан» предлагает выгодные условия на престижный Infiniti QX60 в лизинг

«Европлан» предлагает выгодные условия на престижный Infiniti QX60 в лизинг

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, запустила спецпредложение на Infiniti QX60 для корпоративных клиентов.


Так, при авансе 25% и сроке лизинга 60 месяцев ежемесячный платеж за Infiniti QX60 (рекомендованная стоимость - 2 620 000 рублей) составит 47 490 рублей. Также в соответствии с действующей акцией «Европлан» оплатит один год страхования КАСКО и ДСАГО в первый год финансирования автомобиля.

Выкупной платеж при таких расчетах составит 3%. По договорам лизинга взимается единовременная комиссия в размере 10 000 рублей.

Воспользуйтесь отличной возможностью обновить корпоративный автомобиль на выгодных условиях финансирования в лизинг. Данные условия распространяются до 31 декабря 2017 года.

В рамках предложения клиенты «Европлана» при покупке автомобилей Infiniti в лизинг получат в подарок пакет автопомощи «Стандарт+» и сезонный шиномонтаж. Также автолизинговая компания предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспеции, доставку автомобилей, топливную программу, услугу трейд-ин для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.

За КАСКО и ДСАГО платит «Европлан»: под условиями акции понимается компенсация тарифа по страховому полису КАСКО не более 10% от стоимости а/м по ДКП. Страховой тариф определяет страховая компания. Акция не распространяется на а/м, связанные с повышенным риском (такси, прокат, тест-драйвы и т. п.). Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®.

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