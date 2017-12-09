Европлан получил награды на конференции «Лизинг в России-2017»



В Москве 6 декабря состоялась XVI ежегодная главная конференция игроков лизинговой отрасли «Лизинг в России-2017», организованная агентством RAEX («Эксперт РА»). На мероприятии собрались руководители и представители ведущих лизинговых компаний страны и специалисты финансовой сферы. В работе конференции приняло участие АО «ЛК «Европлан».



Эксперты обсуждали вопросы развития рынка с учетом слабого экономического роста и введения регулирования, возможности и точки роста лизингового рынка. В пленарной дискуссии на конференции выступил генеральный директор АО «ЛК «Европлан» Александр Михайлов. В своем докладе он отметил, что доля автолизинга на лизинговом рынке выросла более чем в два раза с 2010 года: с 15% до 38%, доля продаж в лизинге легковых автомобилей составляет 8%, а в 2018 году ожидается падение продаж коммерческих автомобилей, так как на это повлияет сокращение объема господдержки.



В рамках конференции Европлан, входящий в «Сафмар Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, был награжден дипломами в номинациях:



«Лидер в сегменте малого бизнеса-2017»;

«Лидер в лизинге легкового автотранспорта-2017».



Объем нового бизнеса Европлана в сегменте малого бизнеса составил 35,4 млрд рублей. Объем нового бизнеса легковых автомобилей составил 20,6 млрд рублей.



Отдельно агентство RAEX («Эксперт РА») наградило генерального директора АО «ЛК «Европлан» Александра Михайлова дипломом «За личный вклад в развитие лизингового рынка».



Согласно докладу агентства RAEX («Эксперт РА») на конференции рынок лизинга растет второй год подряд, заметно опережая слабые показатели экономики в целом. По итогам 2017 года объем лизингового бизнеса, по прогнозам RAEX, достигнет рекордного уровня.