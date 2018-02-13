«Европлан» подводит операционные итоги за 2017 год: объём нового бизнеса вырос на 62% и составил 72,5 млрд рублей





Лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, подведя операционные итоги работы за 2017 год, демонстрирует прирост деятельности: объём нового бизнеса (стоимость предметов лизинга, приобретенных для клиентов по новым сделкам) составил 72,5 млрд рублей, что на 62% больше, чем за 2016 год.



За период с января по декабрь «Европлану» удалось в очередной раз продемонстрировать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями — российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами — «Европлан» заключил более 30 тысяч договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.



Позитивный итог подтверждает, что в ходе предоставления финансовых услуг «Европлан» успешно концентрируется на своем основном направлении — работе с малым и средним бизнесом. Компания планирует и дальше максимально покрывать потребности клиентов МСБ, показывать еще более результативную деятельность в этом сегменте. При этом также постоянно происходит развитие сотрудничества и партнерских программ с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей. Благодаря партнерским акциям клиенты «Европлана» могут получить в лизинг автомобили более 60 популярных в мире марок со скидками и на комфортных условиях расчета. Среди выгодных опций при заключении договора есть «нулевое удорожание», «минимальный обязательный аванс», «сниженные ежемесячные и выкупные платежи». Воспользоваться предложениями «Европлана» могут клиенты по всей России, поскольку лизингодатель сотрудничает с большинством российских и международных автопроизводителей и дилеров, а также имеет разветвленную филиальную сеть.



Компания «Европлан» заботится о своих клиентах, предлагая, помимо основных финансовых продуктов, дополнительные сервисы.