«Европлан» и УАЗ подвели итоги конкурса среди менеджеров по продажам





В конце 2017 г. — начале 2018 г. автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева совместно с УАЗ проводила конкурс среди менеджеров по продажам. По условиям призы могли получить менеджеры по продажам «Европлана», передавшие максимальное число автомобилей УАЗ профи-клиентам.



В рамках конкурса разыгрывалось три приза – iphone X 64 GB, ipad 3 wi-fi + cellular и колонка Bioplay A1. По итогам конкурса главный приз за первое место — iphone X — выиграла Татьяна из Оренбурга, которая реализовала четыре сделки на рекордную сумму, второе и третье места заняли Елена из Тольятти и Артем из Тюмени, реализовав по две сделки.



Делясь секретами успехов, менеджеры по продажам посоветовали своим коллегам получать максимум от работы и общения с новыми людьми, «заряжаться» на работе, не бояться продавать машину и предлагать клиенту оптимальный для него вариант финансирования.



Представитель компании «Европлан» поздравил всех участников мероприятия, а также отметил, что проведение подобных конкурсов среди менеджеров компании является важным шагом в процессе формирования команды и сплоченности. Мотивация сотрудников направлена на предложение клиентам выгодного финансирования приобретения автомобилей с минимальной финансовой нагрузкой на бюджет и развитие успешного бизнеса лизинговой компании «Европлан».