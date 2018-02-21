«Европлан» и Nissan запустили предложение на выгодный лизинг с бесплатным ТО





Автолизинговая компания «Европлан» и Nissan представляют акцию, в рамках которой автомобили японского производителя можно приобрести в лизинг по специальным расчетам. А выбрав срок договора от 36 до 60 месяцев, клиент еще и получит в подарок от «Европлана» бесплатное первое техобслуживание.



С авансом всего 5% от стоимости авто в лизинг можно взять просторный и многофункциональный Nissan X-Trail. Популярный кроссовер Nissan Qashqai и мощный внедорожник Nissan Terrano доступны с удобным ежемесячным платежом. Спецпредложение действует до 31 марта 2018 года.



АО «ЛК «Европлан» входит в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева.



[1] За ТО платит «Европлан»: под условиями акции понимается включение стоимости первого технического обслуживания (ТО) в договор лизинга в размере равном одному рублю и направлению клиента на прохождение ТО за счёт АО «ЛК «Европлан» в течение 12 месяцев с даты договора, заключённого в рамках акции. Условия акции распространяются на новые легковые а/м с условиями ДФА: аванс - от 5%, срок -

от 36 до 60 месяцев. Платеж - 25 913 руб./мес.: аванс - 30% от цены автомобиля, срок лизинга - 36 месяцев. Расчет приведен для автомобиля NISSAN Qashqai с рекомендованной ценой 1 173 000 рублей. Аванс - 5% от цены автомобиля, срок лизинга - 36 месяцев. Расчет приведен для авто NISSAN X-Trail с рекомендованной ценой 1 464 000 рублей. Платеж - 11 535 руб./мес.: аванс - 44% от цены автомобиля, срок лизинга - 60 месяцев. Расчет приведен для авто NISSAN Terrano с рекомендованной ценой 930 000 рублей. Все расчеты приведены в рублях, с выкупным платежом 3%. По договорам лизинга взимается единовременная комиссия в размере 10 000 рублей. Предложение действительно для юридических лиц и ИП на приобретение новых авто в лизинг. Предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®