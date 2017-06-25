Ещё ряд улиц останутся без света 28-30 июня





Ростовские городские электросети сообщают об отключениях ещё на ряде улиц в период с 28 по 30 июня.



Так, 28 июня, с 9 утра до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Гайдара в домах с 17 по 36 и № 27;

- Бондаренко в домах с 15 по 19 и с 30 по 38;

- пер. Комиссаровском в домах с 1 по 5 и с 2 по 4;



с 10 до 16 часов в этот же день света не будет на улицах:

- Петровской в домах с 59 по 75 и с 84 по 10;

- Социалистической в домах с 185 по 189 и с 186 по 198;

- пер. Крепостном в домах с 36 по 64 и с 33 по 59;

- с 13 до 15 часов 28 июня электричество отключат на улицах:

- Гусева в домах с 55 по 107 и с 2 по 52;

- пер. Рыбном в домах с 17 по 19 и с 26 по 28;

- Губанова в домах с 19 по 29 и с 2 по 16.



29 июня с 9 часов до 16 часов обесточат адреса:

- пр. Семашко дома №№ 19, 21, 21/60;

- ул. Московская дома №№ 54, 56, 58а, 62;

- ул. Тургеневская дома №№ 49, 54, 51;



с 13 до 15 часов электроэнергии не будет на улицах:

- пер. Аэроклубовском в домах с 15 по 31 и с 16 по 34;

- ул. Войкова в домах с 51 по 99 и с 26 по 42;

- ул. Портовая в домах с 441 по 491;

- ул. Сейнерная в домах с 1 по 35 и №№ 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/9, 35А, а также в домах с 44 по 58;

- ул. Судостроительная в домах с 9 по 31 и с 20 по 48;

- ул. Циолковского в домах с 77 по 79.



30 июня с 9 до 15 часов электричество отключат на улицах:

- Тургеневской в домах с 51 по 71 и с 48 по 62;

- пер. Газетном в домах с 26 по 28 и № 9 и 18;

- Баумана в домах с 47 по 57 и с 56 по 62;

- пр. Ворошиловском № 15;

- с 13 до 15 часов света не будет в домах №№ 11, 13, 21 на улице Стабильной.



Как ранее сообщали городские электросети, с 27 по 30 июня электроэнергию отключат на ряде других улиц.