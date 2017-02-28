Двое водителей пострадали при ДТП с участием дорожно-уборочной машины в Ростовской области





Двое водителей пострадали в массовом ДТП между дорожно-уборочной машиной, «Ладой» и «Киа». Авария произошла днем 28 февраля в Неклиновском районе на 37 километре трассы Ростов-Таганрог.

- По предварительным данным, 25-летний водитель «Киа» превысил скорость и врезался в спецтранспорт, которым управлял 67-летний мужчина,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- После этого в «Киа» врезалась «Лада». В аварии пострадали водители легковушек.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.