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Двое водителей пострадали при ДТП с участием дорожно-уборочной машины в Ростовской области

Двое водителей пострадали при ДТП с участием дорожно-уборочной машины в Ростовской области

Двое водителей пострадали в массовом ДТП между дорожно-уборочной машиной, «Ладой» и «Киа». Авария произошла днем 28 февраля в Неклиновском районе на 37 километре трассы Ростов-Таганрог.
- По предварительным данным, 25-летний водитель «Киа» превысил скорость и врезался в спецтранспорт, которым управлял 67-летний мужчина,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- После этого в «Киа» врезалась «Лада». В аварии пострадали водители легковушек.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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