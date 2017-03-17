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Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском

Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском

Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском. Молодые люди украли машину 18 марта в станице Романовской.

Владелец автомобиля припарковал его около своего дома и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, «легковушки» уже не было. Мужчина обратился в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Угнанную «семерку» нашли в поел, недалеко от хутора Лагутники Волгодонского района. Злоумышленников тоже задержали - ими оказались двое парней, 18- и 19-летний.

На молодых людей завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

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