Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском
Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском. Молодые люди украли машину 18 марта в станице Романовской.
Владелец автомобиля припарковал его около своего дома и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, «легковушки» уже не было. Мужчина обратился в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Угнанную «семерку» нашли в поел, недалеко от хутора Лагутники Волгодонского района. Злоумышленников тоже задержали - ими оказались двое парней, 18- и 19-летний.
На молодых людей завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».