Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском





Двое парней угнали «семерку» и бросили ее в поле под Волгодонском. Молодые люди украли машину 18 марта в станице Романовской.



Владелец автомобиля припарковал его около своего дома и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, «легковушки» уже не было. Мужчина обратился в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Угнанную «семерку» нашли в поел, недалеко от хутора Лагутники Волгодонского района. Злоумышленников тоже задержали - ими оказались двое парней, 18- и 19-летний.



На молодых людей завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».