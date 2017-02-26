Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Ростове





Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Ростове. 25 февраля в Советском районе города злоумышленники набросились на гуляющего по улице мужчину, несколько раз ударили его и отобрали мобильный телефон. Пострадавший обратился в полицию.

- Полицейские задержали двух молодых людей, одному из них 22 года, второму- 24,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Телефон стоил около 15 тыс. руб.



На задержанных завели уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до семи лет тюрьмы. Ранее один из них уже был судим за грабеж и незаконное хранение наркотиков.



Телефон вернули владельцу.