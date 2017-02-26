Авторизация

Регистрация
  • USD 57.48
  • EUR 60.45
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Ростове

Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Ростове

Двое молодых парней избили и ограбили прохожего в Ростове. 25 февраля в Советском районе города злоумышленники набросились на гуляющего по улице мужчину, несколько раз ударили его и отобрали мобильный телефон. Пострадавший обратился в полицию.
- Полицейские задержали двух молодых людей, одному из них 22 года, второму- 24,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Телефон стоил около 15 тыс. руб.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до семи лет тюрьмы. Ранее один из них уже был судим за грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Телефон вернули владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!