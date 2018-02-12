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Двое молодых людей украли из дома пенсионерки в Ростовской области телефон и продукты

В Азовском районе Ростовской области двое молодых людей обокрали жительницу села Новониколаевка.

В начале февраля в полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что из её дома пропали мобильный телефон и продукты. 13 февраля в ходе оперативных мероприятий по подозрению в краже полицейские задержали 29-летнего и 33-летнего подозреваемых.
- Задержанными оказались местные жители, которые отжали металлопластиковое окно и проникли в дом женщины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Похищенное имущество было частично изъято и возвращено владелице.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление.

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