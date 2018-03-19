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Движение транспорта в центре на Северном в Ростове будет ограничено более чем на месяц

Из-за ремонта ограничат движение на нескольких улицах в Ростове. Причиной станет ремонт дорог и тротуаров.

Ограничение во всех районах будет происходить с 10 апреля по 15 мая. Прежде всего оно коснется проспект Королева на участке от улицы Волкова до улицы Орбитальной в одну сторону. И от улицы Орбитальной до проспекта Космонавтов - в другую.

Большие проблемы начнутся в центре Ростова. Прежде всего ограничение коснется переулка Университетского. Здесь ограничено движение будет от улицы Седова до 30-го дома.

Далее полностью движение будет перекрыто на переулке Суворовском в промежутке от проспекта Ворошиловского до улицы Соколова.

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