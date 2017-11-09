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Две недели в десятках домов в Ростове не будет света

Две недели в десятках домов в Ростове не будет света
Две недели в десятках домов в Ростове не будет света. Отключение электроэнергии будет происходить из-за капитального ремонта на электролиниях.

С 13 по 26 ноября ежедневно с 9.00 до 17.00 будут обесточены дома на:

- улице Текучёва, 111-131, 184-222;
- улице Ржевской, 1-17, 2-16;
- улице Нефёдова, 63, 60-80;
- улице Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д;
- улице Галана, 2-26;
- улице Гаккеля, 3-21; 2-18;
- улице Цезаря Куникова, 1-9; 2-12;
- улице Шеболдаева, 27-55; 12-22;
- улице Ивана Франко;
- улице Кропоткина, 2-10;
- в переулке Айвазовского;
- в переулке Островского, 143-153;
- в переулке Братском, 120-144;
- в переулке Халтуринском, 133-161, 186-202;
- в переулке Ростовском;
- в переулке Ленкоранском.

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