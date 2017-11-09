Две недели в десятках домов в Ростове не будет света



Две недели в десятках домов в Ростове не будет света. Отключение электроэнергии будет происходить из-за капитального ремонта на электролиниях.



С 13 по 26 ноября ежедневно с 9.00 до 17.00 будут обесточены дома на:



- улице Текучёва, 111-131, 184-222;

- улице Ржевской, 1-17, 2-16;

- улице Нефёдова, 63, 60-80;

- улице Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63А, 63Д;

- улице Галана, 2-26;

- улице Гаккеля, 3-21; 2-18;

- улице Цезаря Куникова, 1-9; 2-12;

- улице Шеболдаева, 27-55; 12-22;

- улице Ивана Франко;

- улице Кропоткина, 2-10;

- в переулке Айвазовского;

- в переулке Островского, 143-153;

- в переулке Братском, 120-144;

- в переулке Халтуринском, 133-161, 186-202;

- в переулке Ростовском;

- в переулке Ленкоранском.