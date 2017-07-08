Два снаряда времен войны нашли в Ростовской области





В Ростовской области 10 июля обнаружены два снаряда времён Великой Отечественной войны.



Один боеприпас обнаружили в Мясниковском районе во время земляных работ жители села Большие Салы.



В тот же день в Белой Калитве во врем ярытья траншеи рабочие нашли артиллерийский снаряд (75 мм).

- В настоящее время места обнаружения взрывоопасных предметов взяты под охрану, - рассказали в ДПЧС Ростовской области.



Специалисты отправили заявки на разминирование.