Два снаряда нашли в Ростовской области





Два снаряда времён Великой Отечественной войны нашли в Ростовской области 14 июня.



Один боеприпас был обнаружен в Каменском районе в 150 метрах восточнее трассы М-4 «Дон». Второй нашёл в Тарасовском районе начальник Можаевской заставы.

- 152 мм снаряд времён войны находился в двух километрах от хутора Красновка и в трёх километрах от линии госграницы, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - Угрозы населённому пункту нет. Место обнаружения находится под охраной, подана заявка на уничтожение.



В ДПЧС отметили, что с начала текущего года на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено 317 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Наиболее часто взрывоопасные предметы находят в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Куйбышевском районах.