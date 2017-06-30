Два частных дома сгорели в Батайске

В городе Батайске сгорели два частных дома. Пожар произошёл 1 июля около половины шестого вечера.



На улице Пионерской горели двухэтажный и трёхэтажный дома. Огнём была охвачена площадь около 100 кв. м.

- В результате происшествия никто не пострадал, эвакуированы трое жильцов, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 спасателей. Пожар локализован в 17:42, полностью горение ликвидировали в 17:48.