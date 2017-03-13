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ДТП с участием бетононасосной машины случилось в центре Ростова

ДТП с участием бетононасосной машины случилось в центре Ростова

ДТП с участием бетононасосной машины случилось в центре Ростова. Авария произошла вечером 15 марта. На пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Соколова автомобиль «Киа» врезался в спецтехнику.

Как отмечают очевидцы, попавшие в ДТП машины перекрыли движение в сторону Театрального проспекта. В итоге в вечерний час пик в центре города образовалась пробка. Нормальное движение на этом участке не возобновилось до сих пор.

Данных о пострадавших пока не поступало.

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