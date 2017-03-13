ДТП с участием бетононасосной машины случилось в центре Ростова





ДТП с участием бетононасосной машины случилось в центре Ростова. Авария произошла вечером 15 марта. На пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Соколова автомобиль «Киа» врезался в спецтехнику.



Как отмечают очевидцы, попавшие в ДТП машины перекрыли движение в сторону Театрального проспекта. В итоге в вечерний час пик в центре города образовалась пробка. Нормальное движение на этом участке не возобновилось до сих пор.



Данных о пострадавших пока не поступало.