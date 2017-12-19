Донской предприниматель пойдёт под суд за продажу просроченной каши для детей





В Волгодонске в суд передано уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя, продававшей просроченную детскую кашу.

Ранее в отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело за реализацию товаров, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет.



По данным следствия, в местный отдел Роспотребнадзора обратилась жительница города. Она рассказала, что купила в одном из магазинов детского питания упаковку молочной каши для ребёнка. После кормления у малыша диагностировали пищевое отравление.

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина купила кашу с истекшим сроком годности, а индивидуальный предприниматель достоверно знала о том, что в ее магазине находится продукция с истекшим сроком годности и, несмотря на это, продавала её, - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.