Донская столица вошла в пятёрку самых спортивных городов России



Фото: Aerofit.ru

Ростов стал одним из лидеров городов, в которых спорт очень популярен среди местных жителей.



В ноябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос, по результатам которого донская столица вошла в пятерку самых спортивных городов России.



Опрос проводился в 20 городах страны. Респондентам в возрасте от 18 до 46 лет задавала три вопроса: занимаетесь ли вы спортом? если да, то где? какой вид спорта вы предпочитаете? Всего было проведено 2 600 интервью.



В результате Ростов стал четвертым городом по популярности спорта. На первом месте оказалась Москва, на втором – Махачкала. Тройку лидеров замкнул Омск, а на пятом месте - Екатеринбург.



Добавим, что по итогам рейтинга самым популярным видом спорта среди россиян стал фитнес. Соответствующие спортивные клубы посещают 62% опрошенных. 21% респондентов ответили, что занимаются в секциях единоборств и кроссфита. 15% интервьюируемых предпочитают бег, велоспорт и воркаут.



Отметим, что футболом и хоккеем занимаются не более 2% жителей России.