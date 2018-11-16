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Донская столица вошла в пятёрку самых спортивных городов России

Донская столица вошла в пятёрку самых спортивных городов России
Фото: Aerofit.ru
Ростов стал одним из лидеров городов, в которых спорт очень популярен среди местных жителей.

В ноябре 2018 года маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос, по результатам которого донская столица вошла в пятерку самых спортивных городов России.

Опрос проводился в 20 городах страны. Респондентам в возрасте от 18 до 46 лет задавала три вопроса: занимаетесь ли вы спортом? если да, то где? какой вид спорта вы предпочитаете? Всего было проведено 2 600 интервью.

В результате Ростов стал четвертым городом по популярности спорта. На первом месте оказалась Москва, на втором – Махачкала. Тройку лидеров замкнул Омск, а на пятом месте - Екатеринбург.

Добавим, что по итогам рейтинга самым популярным видом спорта среди россиян стал фитнес. Соответствующие спортивные клубы посещают 62% опрошенных. 21% респондентов ответили, что занимаются в секциях единоборств и кроссфита. 15% интервьюируемых предпочитают бег, велоспорт и воркаут.

Отметим, что футболом и хоккеем занимаются не более 2% жителей России.

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