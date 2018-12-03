Донская ГИБДД предупреждает о сложной ситуации на дорогах области

Управление ГИБДД Ростовской области сообщает о неблагоприятных погодных условиях. В связи с этим водителей просят быть осторожными на дорогах.



Местами 5 декабря в регионе наблюдается туман, а также ожидаются осадки в виде дождя.

- Обращаем внимание водителей, что при тумане расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому необходимо выбирать скорость с конкретными дорожными условиями, - добавили в ГИБДД.



Автовладельцев также просят увеличивать дистанцию, избегать резкого торможения и не совершать манёвров.