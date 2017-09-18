До конца рабочей недели в Ростове будут отключать свет

В Ростове до конца рабочей недели будут отключать электроэнергию. Так, в ближайшие три дня десятки домов останутся без света, сообщают Ростовские городские электросети.



20 сентября с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Байкальской, 99-143, 100-154;

- Лесной, 122-158, 123-157;

- Линейной, 103-157, 112-166;

- Семипалатинской, 50-124, 51-111.



21 сентября с 9 до 17 часов без электроэнергии останутся жители улиц:

- Дарвина, 1-65, 36-68;

- Долгожданной, 36а;

- Линейной, 39-101, 42-110;

- Лучевой, 1-71, 2-76;

- Песчанокопской, 1-57, 2-58;

- Мадояна, 202-205а, 205-245, 224-240, 245а;

- Сормовской, 121-125.



22 сентября с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Байкальской, 38-98, 41-97;

- Дарвина, 73-83, 88-92;

- Доватора, 140а, 142а, 142е, 142-148, 149-157, 187-189;

- Карпатской, 37-47, 40-48;

- Ковалевской, 44-54, 45-49;

- Лобачевского, 30, 36-50;

- Семипалатинской, 39-49, 44-52.



Отключение электроэнергии проводится для профилактики аварийных ситуаций.