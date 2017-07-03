До конца недели сотни ростовских домом останутся без света





До конца текущей недели в ряде районов Ростова пройдёт отключение света.



Так, 5 июля с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Глинки в домах с 119 по 137 и с 120 по 134;

- Калужской в домах с 123 по 139 и с 96 по 112;

- 1-й Грамши в домах с 38 по 54 и с 31 по 43;

- Минераловодской 7 А;

- пер. Рыбном 11, 22;

- Собино в домах с 1 по 79 и с 6 по 78;

- Думенко 13, 13Б,13 В, 13Г, 13Д, 13/1, 15, 15Б;

- 6-й Кольцевой в домах с 34 по 84 и с 65 по 101;

- Красной в домах с32 по 92 и с 51 по 97;

- Крупской в домах с 45 по 97и с 56 по 86;

- Осипенко в домах с 15 по 69;

- Промежуточной в домах с 1 по 23 и с 2 по 24, а также 30 и 31;

- просп. Стачки в домах с122 по 174;

- Фестивальной в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;

- Андрея Сладкова в домах с 3 по 27и с 54 по 80;

- 3-й Баррикадной в домах с 32 по 96 и с 33 по 77;

- Калинина в домах с41 по 59;

- пер. Киевском в домах с1 по 19 и с 2 по 20;

- пер. Спортивном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;

- пер. Холмогорском в домах с 5 по 11 и с 86 по 94;



с 9 утра до 16 часов в этот же день света не будет на улицах:

- просп. Буденновский в домах с 2 по 6;

- Баумана в домах с 5 по 11 и с 4 по 20;

- Ульяновской в домах с 3 по 11 и с 2 по 14;

- пер. Соборном в домах с 5 по 11;

- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;

- пер. Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;

- пер. Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;

- пер. Островском в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;

- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193.



6 июля с 9 утра до 17 часов без электроэнергии останутся жильцы улиц:

- Профсоюзной домов с 49 по 85;

- Горсоветская домов с 1 по 45 и с 2 по 30;

- пер. Крымского домов с 16 по 24 и с 17 по 21;

- пер. Тихорецком домов с 26 по 34 и с 27 по 31;

- пер. Геленджикском домов с 16 по 34 и с 15 по 35;

- пер. Новоросийском домов с 31 по 33;

- Вяземцева домов с 35по 57 и с 56-76;

- пер. Суздальского домов с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Кадровой домов с 1 по 33 и с 2 по 34;

- Новгородской домов с 1 по 25 и с 2 по 30;

- Пулковской домов с 1 по 25 и с 2 по 26;

- Сквозной домов с 1 по 27 и с 2 по 26;

- Гранитной домов с 1 по 25 и с 2 по 28;

- пер. Дзержинского;

- 1-й Кольцевой домов с 29 по 43 и с 54 по 72;

- 2-й Кольцевой домов с 63 по 79 и с 50 по 76;

- 3-й Кольцевой домов с 39 по 73;

- Мадояна домов с 2 по 28;

- пл. Рабочей домов с 14 по 16;

- Ясной домов с 1 по 31 и с 2 по 26;

- 1-й Кольцевой домов с 29 по 43 и с 54 по 72;

- 2-й Кольцевой домов с 63 по 79 и с 50 по 76;

- 3-й Кольцевой домов с 39 по 73;

- Мадояна домов с 2 по 28;

- 12 февраля домов с 85 по 141;

- Скрыпника домов с 63 по 101 и с 70 по 104;

- 20-й улицы домов с 21 по 43 и с 24 по 60;

- пер. Рязанском домов с 49 по 81 с 70 по 79.



7 июля с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Гусева 136;

- Дальневосточной в домах с 1 по 77 и с 2 по 74;

- Минераловодской в домах с 143 по 165 и с 144 по 146;

- пер. Олимпийском в домах с 5 по 15 и с 16 по 18;

- Скачкова в домах с 1 по 19 и с 2 оп 24;

- Чапаевской в домах с 1 по 75 и с 2 по 80;

- пер. Чухновском в домах с 20 по 22;

- Киргизкой в домах с 19 по 39;

- пер. Игарском в домах с 1 по 27 и с 2 по 34;

- пер. Днепровском в домах с 1 по 31 и с 2 по 34;

- Казахской в домах с 2 по 18;

- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;

- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;

- пер. Братском в домах с 85 по 97 и с 100 оп 116;

- пер. Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;

- пер. Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;

- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193.



6 и 7 июля с 9 утра до 17 часов свет будут отключать на улицах:

- Кржижановского в домах с 1 по 75 и с 2 по 94;

- пер. Герцена в домах с 13 по 89;

- пер. Норильском в домах с 1 по 13 и с 2 по 42;

- пер. Боковском в домах с 1 по 11;

- Владиленской в домах с 1 по 187 и с 2 по 126;

- пер. Рационализаторском в домах с 1 по 53 и с 2 по 38;

- А. Блока в домах с 1 по 43 и с 2 по 36;

- Якуба Коласа в домах с 1 по 25 и с 2 по 30;

- пер. Гельца в домах с 19 по 35 и с 10 по 26;

- Шатурской в домах с 1 по 23 и с 2 по 16;

- Солидарности в домах с 1 по 129 и с 2 по 114;

- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;

- пер. Донецком в домах с 23 по 39;

- пер. Игарском в домах с 29 по 65 и с 38 по 66;

- пер. Днепровском в домах с 35 по 61 и с 38 по 64;

- пер. Беломорском в домах с 37 по 69;

- Белорусской в домах с 21 по 37;

- Киргизской в домах с 20 по 38.