До конца недели сотни ростовских домом останутся без света
До конца текущей недели в ряде районов Ростова пройдёт отключение света.
Так, 5 июля с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Глинки в домах с 119 по 137 и с 120 по 134;
- Калужской в домах с 123 по 139 и с 96 по 112;
- 1-й Грамши в домах с 38 по 54 и с 31 по 43;
- Минераловодской 7 А;
- пер. Рыбном 11, 22;
- Собино в домах с 1 по 79 и с 6 по 78;
- Думенко 13, 13Б,13 В, 13Г, 13Д, 13/1, 15, 15Б;
- 6-й Кольцевой в домах с 34 по 84 и с 65 по 101;
- Красной в домах с32 по 92 и с 51 по 97;
- Крупской в домах с 45 по 97и с 56 по 86;
- Осипенко в домах с 15 по 69;
- Промежуточной в домах с 1 по 23 и с 2 по 24, а также 30 и 31;
- просп. Стачки в домах с122 по 174;
- Фестивальной в домах с 1 по 11 и с 2 по 14;
- Андрея Сладкова в домах с 3 по 27и с 54 по 80;
- 3-й Баррикадной в домах с 32 по 96 и с 33 по 77;
- Калинина в домах с41 по 59;
- пер. Киевском в домах с1 по 19 и с 2 по 20;
- пер. Спортивном в домах с 1 по 19 и с 2 по 18;
- пер. Холмогорском в домах с 5 по 11 и с 86 по 94;
с 9 утра до 16 часов в этот же день света не будет на улицах:
- просп. Буденновский в домах с 2 по 6;
- Баумана в домах с 5 по 11 и с 4 по 20;
- Ульяновской в домах с 3 по 11 и с 2 по 14;
- пер. Соборном в домах с 5 по 11;
- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;
- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;
- пер. Братском в домах с 85 по 97 и с 100 по 116;
- пер. Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;
- пер. Островском в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;
- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193.
6 июля с 9 утра до 17 часов без электроэнергии останутся жильцы улиц:
- Профсоюзной домов с 49 по 85;
- Горсоветская домов с 1 по 45 и с 2 по 30;
- пер. Крымского домов с 16 по 24 и с 17 по 21;
- пер. Тихорецком домов с 26 по 34 и с 27 по 31;
- пер. Геленджикском домов с 16 по 34 и с 15 по 35;
- пер. Новоросийском домов с 31 по 33;
- Вяземцева домов с 35по 57 и с 56-76;
- пер. Суздальского домов с 1 по 11 и с 2 по 10;
- Кадровой домов с 1 по 33 и с 2 по 34;
- Новгородской домов с 1 по 25 и с 2 по 30;
- Пулковской домов с 1 по 25 и с 2 по 26;
- Сквозной домов с 1 по 27 и с 2 по 26;
- Гранитной домов с 1 по 25 и с 2 по 28;
- пер. Дзержинского;
- 1-й Кольцевой домов с 29 по 43 и с 54 по 72;
- 2-й Кольцевой домов с 63 по 79 и с 50 по 76;
- 3-й Кольцевой домов с 39 по 73;
- Мадояна домов с 2 по 28;
- пл. Рабочей домов с 14 по 16;
- Ясной домов с 1 по 31 и с 2 по 26;
- 1-й Кольцевой домов с 29 по 43 и с 54 по 72;
- 2-й Кольцевой домов с 63 по 79 и с 50 по 76;
- 3-й Кольцевой домов с 39 по 73;
- Мадояна домов с 2 по 28;
- 12 февраля домов с 85 по 141;
- Скрыпника домов с 63 по 101 и с 70 по 104;
- 20-й улицы домов с 21 по 43 и с 24 по 60;
- пер. Рязанском домов с 49 по 81 с 70 по 79.
7 июля с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:
- Гусева 136;
- Дальневосточной в домах с 1 по 77 и с 2 по 74;
- Минераловодской в домах с 143 по 165 и с 144 по 146;
- пер. Олимпийском в домах с 5 по 15 и с 16 по 18;
- Скачкова в домах с 1 по 19 и с 2 оп 24;
- Чапаевской в домах с 1 по 75 и с 2 по 80;
- пер. Чухновском в домах с 20 по 22;
- Киргизкой в домах с 19 по 39;
- пер. Игарском в домах с 1 по 27 и с 2 по 34;
- пер. Днепровском в домах с 1 по 31 и с 2 по 34;
- Казахской в домах с 2 по 18;
- Катаева в домах с 194 по 240 и с 231 по 271;
- Черепахина в домах с 156 по 202 и с 187 по 213;
- пер. Братском в домах с 85 по 97 и с 100 оп 116;
- пер. Халтуринском в домах с 111 по 137 и с 170 по 190;
- пер. Островского в домах с 129 по 141 и с 110 по 122;
- Варфоломеева в домах с 174 по 220 и с 171 по 193.
6 и 7 июля с 9 утра до 17 часов свет будут отключать на улицах:
- Кржижановского в домах с 1 по 75 и с 2 по 94;
- пер. Герцена в домах с 13 по 89;
- пер. Норильском в домах с 1 по 13 и с 2 по 42;
- пер. Боковском в домах с 1 по 11;
- Владиленской в домах с 1 по 187 и с 2 по 126;
- пер. Рационализаторском в домах с 1 по 53 и с 2 по 38;
- А. Блока в домах с 1 по 43 и с 2 по 36;
- Якуба Коласа в домах с 1 по 25 и с 2 по 30;
- пер. Гельца в домах с 19 по 35 и с 10 по 26;
- Шатурской в домах с 1 по 23 и с 2 по 16;
- Солидарности в домах с 1 по 129 и с 2 по 114;
- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;
- пер. Донецком в домах с 23 по 39;
- пер. Игарском в домах с 29 по 65 и с 38 по 66;
- пер. Днепровском в домах с 35 по 61 и с 38 по 64;
- пер. Беломорском в домах с 37 по 69;
- Белорусской в домах с 21 по 37;
- Киргизской в домах с 20 по 38.