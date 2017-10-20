Девушка украла телефон в фойе женской консультации в Ростове

В женской консультации, расположенной в Первомайском районе Ростова, произошла кража. У одной из посетительниц больницы пропал мобильный телефон стоимостью 20 тыс. руб. По словам девушки, мобильник она оставила в коридоре на лавочке.

- По подозрению в краже сотрудники полиции задержали 34-летнюю женщину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Подозреваемая, воспользовавшись тем, что телефон остался без присмотра, забрала его и покинула поликлинику.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она помещена под подписку о невыезде.