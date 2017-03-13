Десятки улиц в Ростове останутся без света на несколько дней





Десятки улиц в Ростове с 15 по 20 марта останутся без света. Об отключении сообщают городские электросети.



Так, 15 марта с 9 до 17 часов электроэнергии не будет в доме № 35 на улице Евдокимова 35 и в БСМП № 2.



В этот же день с 9 до 16 света не будет на улицах:

- Книжной 125-159, 140-170;

- Детской 161-207, 162-184;

- пер. Конном 23-45,32-58;

- пер. Кр. Звезды 31-47, 32-54;

- пер. Ударников 39-47, 42-56;

- Солидарности 116;

- М. Расковой 59;

- Малюгиной 147-161, 104-126;

- пер. Островском 119-121.



С 15 по 16 марта с 10 до 17 электроэнергию выключат на улицах

- Кемеровской 51-69, 48-72;

- 20 лет октября 49-75, 24-62;

- Т. Дона 31-47, 30-40.



16 марта с 9 до 17 без света снова останутся жильцы дома № 35 по улице Евдокимова, также обесточат БСМП № 2.



В этот же день с 9 до 16 часов свет отключат в домах с 21 по 61 на улице М. Расковой и в домах с 137 по 159 и с 136 по 156 на улице Детской.



На следующий день, 17 марта, в домах №№ 97, 99, 99А, 97А по улице Ленина электроэнергии не будет с 9 до 17. А с 9 до 15:00 на улицах:

- Закруткина 35-47,22-62;

- Мясникова 75-93;

- 1-й Линии 15-29,16-40;

- 3-й Линии 15-33,20-32;

- 5-й Линии 13-29,10-24;

- 7-й Линии 2-18,1-19.



20 марта с 9 до 17 без электричества снова останутся жильцы домов №№ 97, 99, 99А, 97А по улице Ленина.



С 20 по 24 марта с 9 до 17 свет будут отключать на улицах:

- Лесозащитной 25-37;

- Двинской 19-37, 46-66;

- 26 июня 51-99, 48-96;

- Печорской 36-56, 31-51;

- Волжской 51-97, 56-104;

- Камской 57-99, 44-88;

- Т. Дона 61-77, 46-60;

- пер. Читинском 1-23, 2-26;

- пер. Иркутском 1-51, 2-48;

- Минский 1-39, 2-38;

- пер. Архангельском 1-29, 2-28.



Фото: http://ljrate.ru