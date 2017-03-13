Десятки улиц в Ростове останутся без света на несколько дней
Десятки улиц в Ростове с 15 по 20 марта останутся без света. Об отключении сообщают городские электросети.
Так, 15 марта с 9 до 17 часов электроэнергии не будет в доме № 35 на улице Евдокимова 35 и в БСМП № 2.
В этот же день с 9 до 16 света не будет на улицах:
- Книжной 125-159, 140-170;
- Детской 161-207, 162-184;
- пер. Конном 23-45,32-58;
- пер. Кр. Звезды 31-47, 32-54;
- пер. Ударников 39-47, 42-56;
- Солидарности 116;
- М. Расковой 59;
- Малюгиной 147-161, 104-126;
- пер. Островском 119-121.
С 15 по 16 марта с 10 до 17 электроэнергию выключат на улицах
- Кемеровской 51-69, 48-72;
- 20 лет октября 49-75, 24-62;
- Т. Дона 31-47, 30-40.
16 марта с 9 до 17 без света снова останутся жильцы дома № 35 по улице Евдокимова, также обесточат БСМП № 2.
В этот же день с 9 до 16 часов свет отключат в домах с 21 по 61 на улице М. Расковой и в домах с 137 по 159 и с 136 по 156 на улице Детской.
На следующий день, 17 марта, в домах №№ 97, 99, 99А, 97А по улице Ленина электроэнергии не будет с 9 до 17. А с 9 до 15:00 на улицах:
- Закруткина 35-47,22-62;
- Мясникова 75-93;
- 1-й Линии 15-29,16-40;
- 3-й Линии 15-33,20-32;
- 5-й Линии 13-29,10-24;
- 7-й Линии 2-18,1-19.
20 марта с 9 до 17 без электричества снова останутся жильцы домов №№ 97, 99, 99А, 97А по улице Ленина.
С 20 по 24 марта с 9 до 17 свет будут отключать на улицах:
- Лесозащитной 25-37;
- Двинской 19-37, 46-66;
- 26 июня 51-99, 48-96;
- Печорской 36-56, 31-51;
- Волжской 51-97, 56-104;
- Камской 57-99, 44-88;
- Т. Дона 61-77, 46-60;
- пер. Читинском 1-23, 2-26;
- пер. Иркутском 1-51, 2-48;
- Минский 1-39, 2-38;
- пер. Архангельском 1-29, 2-28.
Фото: http://ljrate.ru