Десятки домов в Ростове в пятницу останутся без света
Десятки домов в Ростове в пятницу, 6 октября, останутся без света.
Так, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Татарской, 70-112, 71-119;
- Славинской, 65-79;
- Украинской, 152-166, 151-175;
- Алтайской, 30-36, 29-35;
- Белорусской, 182-194, 189-215;
в переулках:
- Танаиском, 1-7, 2-6;
- Тузлов, 1-7, 2-8;
- Покровском, 1-11, 2-8;
- Чертковском;
- Самбекском;
- Охотском, 2-82, 1-81;
- Мезенском, 2-28, 1-27, 39-87;
- Сахалинском, 2-84, 1-89;
- 2-й Сахалинском, 4-24, 1-23;
- 3-м Сахалинском, 2-20, 1-17;
- 4-м Сахалинском, 2-16, 1-13;
- Синегорском.
Кроме того, на два часа, с 10 до 12, подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Черевичкина, 52-62,
- Рябышева, 48-66, 69-93;
- Школьной, 28-58, 31-41;
- 40-я Линия, 32-70, 5-41.
С 13 до 15 часов в этот же день обесточат улицы:
- Солидарности, 1-129, 2-114;
- А. Блока, 27-39, 28-36;
- Детскую, 1-79, 2-72;
переулки:
- Рационализаторский, 31-53, 24-40;
- Норильский, 14-42, 9-13.
С 9 до 17 света не будет на улицах:
- Вятской, 1-23, 2-28;
- Георгиевской, 1-17;
в переулках:
- Мезенском, 62-78, 107-113;
- Магаданском, 1-17, 2-12;
- Ангарском, 1-9, 2-6;
- Самарском, 80-98, 53-59.
В это время будут проводиться технические работы, сообщают Ростовские городские электросети.