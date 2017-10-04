Десятки домов в Ростове в пятницу останутся без света

Десятки домов в Ростове в пятницу, 6 октября, останутся без света.



Так, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Татарской, 70-112, 71-119;

- Славинской, 65-79;

- Украинской, 152-166, 151-175;

- Алтайской, 30-36, 29-35;

- Белорусской, 182-194, 189-215;

в переулках:

- Танаиском, 1-7, 2-6;

- Тузлов, 1-7, 2-8;

- Покровском, 1-11, 2-8;

- Чертковском;

- Самбекском;

- Охотском, 2-82, 1-81;

- Мезенском, 2-28, 1-27, 39-87;

- Сахалинском, 2-84, 1-89;

- 2-й Сахалинском, 4-24, 1-23;

- 3-м Сахалинском, 2-20, 1-17;

- 4-м Сахалинском, 2-16, 1-13;

- Синегорском.



Кроме того, на два часа, с 10 до 12, подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Черевичкина, 52-62,

- Рябышева, 48-66, 69-93;

- Школьной, 28-58, 31-41;

- 40-я Линия, 32-70, 5-41.



С 13 до 15 часов в этот же день обесточат улицы:

- Солидарности, 1-129, 2-114;

- А. Блока, 27-39, 28-36;

- Детскую, 1-79, 2-72;

переулки:

- Рационализаторский, 31-53, 24-40;

- Норильский, 14-42, 9-13.



С 9 до 17 света не будет на улицах:

- Вятской, 1-23, 2-28;

- Георгиевской, 1-17;

в переулках:

- Мезенском, 62-78, 107-113;

- Магаданском, 1-17, 2-12;

- Ангарском, 1-9, 2-6;

- Самарском, 80-98, 53-59.



В это время будут проводиться технические работы, сообщают Ростовские городские электросети.