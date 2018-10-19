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Десятки домов Ростова на наступившей неделе останутся без света

В Ростове в ближайшие дни запланировано отключение электроэнергии на ряде улиц.

23 октября с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:
- Таганрогской, в домах с 6 по 16;
- Земельной, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;
- Большевистской, в домах с 1 по 43 и со 2 по 28.

24 октября с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:
- Тюхряева, в домах с 4 по 20 и с 11 по 31;
- Буйнакской, в домах со 2 по 10 и с 1 по 7;
- 28-я Линия, в домах с 45 по 59.

25 октября с 9 до 15 часов света не будет по адресам:
- переулок Островского, в домах с 99 по 105;
- улица Тельмана, в домах с 5 по 31;
- переулок Халтуринский, 130/1, 150/68.

26 октября с 9 до 16 часов подачу электричества ограничат по адресам:
– переулок 1-й Буковый, в домах с 1 по 11 и со 2 по 20;
- переулок Дозорный, в домах с 3 по 13 и с 4 по 24;
- улица Магнитогорская, в домах с 11 по 39 и с 52 по 104.

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