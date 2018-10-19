Десятки домов Ростова на наступившей неделе останутся без света

В Ростове в ближайшие дни запланировано отключение электроэнергии на ряде улиц.



23 октября с 9 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Таганрогской, в домах с 6 по 16;

- Земельной, в домах с 1 по 29 и со 2 по 26;

- Большевистской, в домах с 1 по 43 и со 2 по 28.



24 октября с 9 до 17 часов электроэнергию отключат на улицах:

- Тюхряева, в домах с 4 по 20 и с 11 по 31;

- Буйнакской, в домах со 2 по 10 и с 1 по 7;

- 28-я Линия, в домах с 45 по 59.



25 октября с 9 до 15 часов света не будет по адресам:

- переулок Островского, в домах с 99 по 105;

- улица Тельмана, в домах с 5 по 31;

- переулок Халтуринский, 130/1, 150/68.



26 октября с 9 до 16 часов подачу электричества ограничат по адресам:

– переулок 1-й Буковый, в домах с 1 по 11 и со 2 по 20;

- переулок Дозорный, в домах с 3 по 13 и с 4 по 24;

- улица Магнитогорская, в домах с 11 по 39 и с 52 по 104.