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Депутат Госдумы РФ от Ростовской области награжден медалью ордена

Депутат Госдумы РФ от Ростовской области награжден медалью ордена
Президент России Владимир Путин подписал Указ № 45 от 1 февраля текущего года о государственных наградах Российской Федерации, где среди награжденных - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Верховный атаман СКВРиЗ, казачий генерал Виктор Водолацкий.

Верховный атаман СКВРиЗ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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