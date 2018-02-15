Депутат Госдумы РФ от Ростовской области награжден медалью ордена
Президент России Владимир Путин подписал Указ № 45 от 1 февраля текущего года о государственных наградах Российской Федерации, где среди награжденных - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, заместитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Верховный атаман СКВРиЗ, казачий генерал Виктор Водолацкий.
Верховный атаман СКВРиЗ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.