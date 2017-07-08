Чтобы найти работу по специальности, нужно начать с малого





Получение диплома для молодых специалистов становится далеко не последним этапом на пути к хорошей работе и успешной карьере. Многие из них продолжают свой жизненный путь, работая не по специальности. Причиной такой ситуации эксперты называют, прежде всего, перенасыщенность рынка труда специалистами данной квалификации. Отечественные вузы реагируют на рыночные потребности достаточно медленно. В результате они продолжают массовый набор людей на профессии, по которым и так существует переизбыток специалистов. Поэтому найти работу по такой специальности сложно будет даже опытному работнику, что говорить о недавних выпускниках.



Отсутствие опыта - это также очень серьезное препятствие для соискателя. Как правило, компании стремятся получить уже готового специалиста, на которого не нужно тратить деньги, обучая его практике работы, тогда как многие вузы дают только теоретические знания, которые сильно отличаются от практических. Тратить время на обучение молодых специалистов могут только крупные компании, в которых существует большая текучка персонала. К тому же в таких фирмах всегда найдется тот, кто поможет обучиться необходимым навыкам.



Как видим, молодому специалисту лучше начинать поиск работы именно с крупных компаний. Тем более что на сайте jobslooker.com представлено множество вакансий от организаций в Ростове-на-Дону самых разных сфер деятельности. Сервис поможет подобрать работу согласно требованиям соискателя, достаточно ввести в поиск нужный регион и должность.



Вместе с тем важно понимать, что на первых порах молодой специалист без опыта не может рассчитывать на высокий уровень оплаты труда и соответствующую должность. Начинать, как правило, приходится с малого. Самый главный момент на этом этапе - все-таки подыскать должность именно по специальности, чтобы получить необходимый опыт и далее претендовать на более высокооплачиваемые вакансии.



Однако получить определенные преимущества после выхода на рынок труда будущие специалисты могут еще во время учебы. В этом может помочь, в частности, производственная практика. Для стажировки лучше подбирать те компании, в которых хотелось бы далее работать. Вполне возможно, что после получения диплома в фирме освободится вакансия, на которую сможет претендовать стажер. К тому же практика поможет получить практические навыки работы, что тоже будет немаловажным преимуществом.