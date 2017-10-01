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Часть Ростова на сутки останется без воды из-за проведения работ

Часть Ростова на сутки останется без воды из-за проведения работ
Часть Ростова останется на сутки без воды. Водоснабжение будет отсутствовать с 8:30 4 октября до 6 утра 5 октября. Подача воды будет прекращена в посёлки Геофизиков, Адамас, на котельную проспекта 40 лет Победы, 308/5, детские сады, расположенные на проспекте 40 лет Победы, 308/2, 316/1, ВНС СПТУ.

Кроме того воды не будет в посёлке Александровка: на проспекте 40 лет Победы в домах с 51 по 117а, а также в домах, расположенных от переулка Молочного до проспекта 40 лет Победы, 340 и от проспекта 40 лет Победы до улицы Кржижановского.

Отключение связано с заменой задвижки на проспекте 40 лет Победы, 51 и установкой задвижки на проспекте 40 лет Победы, 318.

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