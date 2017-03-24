Часть Ростова на день останется без воды





Часть Ростова останется на день без воды. 28 марта с 9 утра до 21 часа водоснабжение будет прекращено в границах: проспект М. Нагибина в домах с 13 по 19, проспекте Ленина в домах с 97 по 99 и на переулке Ашхабадском, 6.



Кроме того, на улицах Нариманова, Подъездной, Шеболдаева, Ленина, М. Нагибина, Автосборочном вода будет идти с пониженным давлением.



Перебои в подаче воды связаны с установкой путевого затвора диаметром 800 мм на проспекте М. Нагибина, 13 (ВНС «Октябрьская»).