Бюро Переводов Ростов и Китайский Центр Переводов объединяют усилия по сближению Китая и России
Бюро Переводов Ростов и Китайский Центр Переводов подписали меморандум об оказании совместных услуг в сфере перевода с китайского языка и на китайский язык.
Задача совместной работы в оказании качественных услуг в области переводов по доступным ценам.
Бюро Переводов Ростов имеет значительный опыт в переводах с и на европейские языки. Объединение усилий с Китайским Центром Переводов позволит оказывать качественные услуги по переводу с и на восточные языки на качественно новом уровне.
Причины объединения усилий:
Бюро Переводов Ростов получает все больше запросов от новых и постоянных клиентов, которые заинтересованы в оказании услуг перевода с китайского языка на русский, а Китайский Центр Переводов имеет все необходимые ресурсы и опыт для перевода с китайского языка на русский профессиональными переводчиками.
Клиенты бюро переводов получат от такого сотрудничества следующие преимущества:
проверенное качество
оперативный перевод
уменьшение затрат
Пока Бюро Переводов Ростов планирует представлять интересы Китайского Центра Переводов и использовать его ресурсы для перевода.
В дальнейшем возможно создание объединенной компании для оказании услуг перевода с китайского языка на русский под совместным брендом.
На сегодняшний день компании готовы оказывать услуги перевода на 10-20% ниже рыночных цен за счет оптимизации процесса работы и сокращения затрат.
Бюро Переводов Ростов
Основано в 2010 году в Ростове-на-Дону и специализируется на переводе технической, юридической и прочей документации для юридических и физических лиц.
Специализация: английский и китайский языки
+ 7 (863) 303-28-23
info@burorostov.ru
http://www.burorostov.ru
Китайский Центр Переводов
Основан в Санкт-Петербурге в 2012 году и специализируется на переводе юридических документов, технической документации, переводе при монтаже оборудования. Оказывает услуги во многих городах России. Специализация: китайский язык.
8-800-555-09-45
info@chinese-russian.ru
http://www.chinese-russian.ru