Бюро Переводов Ростов и Китайский Центр Переводов объединяют усилия по сближению Китая и России

Бюро Переводов Ростов и Китайский Центр Переводов подписали меморандум об оказании совместных услуг в сфере перевода с китайского языка и на китайский язык.



Задача совместной работы в оказании качественных услуг в области переводов по доступным ценам.



Бюро Переводов Ростов имеет значительный опыт в переводах с и на европейские языки. Объединение усилий с Китайским Центром Переводов позволит оказывать качественные услуги по переводу с и на восточные языки на качественно новом уровне.



Причины объединения усилий:



Бюро Переводов Ростов получает все больше запросов от новых и постоянных клиентов, которые заинтересованы в оказании услуг перевода с китайского языка на русский, а Китайский Центр Переводов имеет все необходимые ресурсы и опыт для перевода с китайского языка на русский профессиональными переводчиками.



Клиенты бюро переводов получат от такого сотрудничества следующие преимущества:



​ проверенное качество



​ оперативный перевод



​ уменьшение затрат



Пока Бюро Переводов Ростов планирует представлять интересы Китайского Центра Переводов и использовать его ресурсы для перевода.



В дальнейшем возможно создание объединенной компании для оказании услуг перевода с китайского языка на русский под совместным брендом.



На сегодняшний день компании готовы оказывать услуги перевода на 10-20% ниже рыночных цен за счет оптимизации процесса работы и сокращения затрат.



Бюро Переводов Ростов



Основано в 2010 году в Ростове-на-Дону и специализируется на переводе технической, юридической и прочей документации для юридических и физических лиц.



Специализация: английский и китайский языки



+ 7 (863) 303-28-23



info@burorostov.ru



http://www.burorostov.ru



Китайский Центр Переводов



Основан в Санкт-Петербурге в 2012 году и специализируется на переводе юридических документов, технической документации, переводе при монтаже оборудования. Оказывает услуги во многих городах России. Специализация: китайский язык.



8-800-555-09-45



info@chinese-russian.ru



http://www.chinese-russian.ru