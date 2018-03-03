Быстрые кредиты онлайн на карту: поиск лучших предложений





Одним из самых удобных форматов кредитования сегодня являются так называемые быстрые займы с переводом средств на банковскую карту. Для получения такого кредита нужно всего лишь отправить онлайн заявку с приложенным сканом паспорта и после её одобрения получить кредит онлайн на карту или на расчётный счёт. Это действительно так просто.



Условия быстрого кредитования



Моментальные кредиты с перечислением денег на карты и банковские счета пользуются огромным спросом. В качестве заёмщиков в данном случае выступают самые разные категории граждан – от людей с низкими доходами, которым нужны средства на текущие нужды, до бизнесменов, столкнувшихся с непредвиденными финансовыми трудностями и желающими закрыть брешь в бюджете своей фирмы. Чтобы получить быстрый кредит без отказа, необходимо быть совершеннолетним и предоставить паспорт в подтверждение своего гражданства. Больше никаких документов не требуется – ни справки о доходах, ни других бумаг, удостоверяющих платежеспособность заёмщика. Банки и МФО, выдающие онлайн кредиты на карту, несут высокие финансовые риски и, соответственно, закладывают их в процентную ставку. Поэтому проценты по быстрым краткосрочным займам, как правило, выше обычного. Но простота и скорость получения таких кредитов компенсируют этот недостаток.



Выбор выгодных онлайн кредитов



Рынок микрокредитования перенасыщен игроками, каждый из которых предлагает свою линейку кредитных продуктов. Моментальные кредиты разных банков и МФО отличаются требованиями к заёмщикам, максимальной суммой кредита, процентной ставкой и сроками пользования деньгами. Естественным желанием каждого заёмщика является найти быстрый кредит по одному паспорту под минимальный процент. Чтобы найти самое выгодное предложение на рынке микрокредитования в своём городе, совсем не обязательно посещать офисы всех банков и кредитных союзов. Найти всю необходимую для принятия решения информацию можно, не выходя из дома, с помощью Интернета. Но и здесь могут быть сложности: на посещение сайтов каждого кредитора, которых сотни и тысячи, может уйти большое количество времени. Гораздо удобнее воспользоваться сервисом подбора кредитов mincredit.ru, с помощью которого совершенно бесплатно можно найти самые выгодные предложения по быстрому кредитованию в любом городе страны. Достаточно создать онлайн заявку на подбор кредита – и сервис выдаст релевантную выборку предложений с лучшими условиями.