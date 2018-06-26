Burgundy от Polaris делает блюда вкуснее

Стильная и надёжная посуда из литого алюминия, которая украсит любую кухню.



Даже самая яркая кухня может потерять свою привлекательность из-за неудачно подобранных кастрюль и сковородок: хорошим тоном давно считается посуда в едином стиле. Современный и изысканный вариант – коллекцию Burgundy – предлагает компания POLARIS, производитель и поставщик высококачественной посуды. Новинка порадует хозяек приятным лаконичным дизайном, надёжностью и практичностью, ведь в наборе представлено сразу шесть предметов – на все случаи жизни.



Посуда из коллекции Burgundy изготовлена из высококачественного литого алюминия и подходит для всех типов плит, включая индукционную. Современный материал обеспечивает изделиям повышенную прочность и устойчивость к деформации от перегрева. Кроме того, посуда из литого алюминия отличается утолщёнными стенками и дном, которые равномерно распределяют тепло в процессе готовки, а после долго не дают пище остыть.







От царапин внутреннюю поверхность изделий надёжно защищает высокотехнологичное трёхслойное антипригарное покрытие Greblon CЗ на водной основе, оно же не даёт пище прилипнуть.



В комплекте представлены кастрюля ёмкостью четыре литра с литыми ручками, сковорода диаметром 24 сантиметра и ковш на 1,3 литра, а также две крышки диаметром 24 и 16 сантиметров и съёмная ручка с клик-технологией для сковороды и ковша – всего шесть предметов.







Кастрюлю и сковороду можно использовать в духовке, а крышки выполнены из жаропрочного стекла с отверстием для выпуска пара. Съёмная бакелитовая ручка не нагревается и отличается удобной эргономичной формой, а благодаря покрытию SoftTouch не скользит даже во влажных руках.



Рассчитанный на многолетнее использование, набор посуды Burgundy выполнен в лаконичном классическом стиле. Его главная фишка – глубокий матовый бордовый цвет, который напоминает о бокале знаменитого вина. Оттенок отличается универсальностью, такая посуда одинаково хорошо будет смотреться и на кухне в стиле шале, и в хайтек-интерьере.







За уточнениями и фотографиями обратитесь в пресс-службу POLARIS, телефон: +7 (965) 304-36-26, e-mail: press@polaris-info.net.



Справка о компании:

Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям:

• малая бытовая техника;

• тепловое оборудование;

• водонагреватели;

• кондиционеры и климатическая техника;

• посуда.



На сегодняшний день ассортимент компании включает более 1 000 наименований и постоянно расширяется.



Производства POLARIS расположены на территории пяти стран – Италии, Израиля, России, Кореи и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы и Южной Америки, в Израиле, России и СНГ.



Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров, только в России их более 250!

Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания-2017» в номинациях «Техника для кухни и посуда» и «Техника для красоты».