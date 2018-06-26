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Burgundy от Polaris делает блюда вкуснее

Стильная и надёжная посуда из литого алюминия, которая украсит любую кухню.
Burgundy от Polaris делает блюда вкуснее
Даже самая яркая кухня может потерять свою привлекательность из-за неудачно подобранных кастрюль и сковородок: хорошим тоном давно считается посуда в едином стиле. Современный и изысканный вариант – коллекцию Burgundy – предлагает компания POLARIS, производитель и поставщик высококачественной посуды. Новинка порадует хозяек приятным лаконичным дизайном, надёжностью и практичностью, ведь в наборе представлено сразу шесть предметов – на все случаи жизни.

Посуда из коллекции Burgundy изготовлена из высококачественного литого алюминия и подходит для всех типов плит, включая индукционную. Современный материал обеспечивает изделиям повышенную прочность и устойчивость к деформации от перегрева. Кроме того, посуда из литого алюминия отличается утолщёнными стенками и дном, которые равномерно распределяют тепло в процессе готовки, а после долго не дают пище остыть.

Burgundy от Polaris делает блюда вкуснее

От царапин внутреннюю поверхность изделий надёжно защищает высокотехнологичное трёхслойное антипригарное покрытие Greblon CЗ на водной основе, оно же не даёт пище прилипнуть.

В комплекте представлены кастрюля ёмкостью четыре литра с литыми ручками, сковорода диаметром 24 сантиметра и ковш на 1,3 литра, а также две крышки диаметром 24 и 16 сантиметров и съёмная ручка с клик-технологией для сковороды и ковша – всего шесть предметов.

Burgundy от Polaris делает блюда вкуснее

Кастрюлю и сковороду можно использовать в духовке, а крышки выполнены из жаропрочного стекла с отверстием для выпуска пара. Съёмная бакелитовая ручка не нагревается и отличается удобной эргономичной формой, а благодаря покрытию SoftTouch не скользит даже во влажных руках.

Рассчитанный на многолетнее использование, набор посуды Burgundy выполнен в лаконичном классическом стиле. Его главная фишка – глубокий матовый бордовый цвет, который напоминает о бокале знаменитого вина. Оттенок отличается универсальностью, такая посуда одинаково хорошо будет смотреться и на кухне в стиле шале, и в хайтек-интерьере.

Burgundy от Polaris делает блюда вкуснее

За уточнениями и фотографиями обратитесь в пресс-службу POLARIS, телефон: +7 (965) 304-36-26, e-mail: press@polaris-info.net.

Справка о компании:
Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям:
• малая бытовая техника;
• тепловое оборудование;
• водонагреватели;
• кондиционеры и климатическая техника;
• посуда.

На сегодняшний день ассортимент компании включает более 1 000 наименований и постоянно расширяется.

Производства POLARIS расположены на территории пяти стран – Италии, Израиля, России, Кореи и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы и Южной Америки, в Израиле, России и СНГ.

Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров, только в России их более 250!
Лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания-2017» в номинациях «Техника для кухни и посуда» и «Техника для красоты».

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