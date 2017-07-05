Более 50 кустов конопли житель Ростовской области перевозил в мотошлеме

Более 50 кустов конопли обнаружили полицейские в мотошлеме скутериста в Ростовской области.



В поселке Усть-Донецкий сотрудники ГИБДД остановили 64-летнего мужчину. В шлеме водителя двухколесного транспортного средства находились полиэтиленовые пакеты с наркотикосодержащим растением. Всего пенсионер перевозил 90 граммов наркотика.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.