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Более 50 кустов конопли житель Ростовской области перевозил в мотошлеме

Более 50 кустов конопли обнаружили полицейские в мотошлеме скутериста в Ростовской области.

В поселке Усть-Донецкий сотрудники ГИБДД остановили 64-летнего мужчину. В шлеме водителя двухколесного транспортного средства находились полиэтиленовые пакеты с наркотикосодержащим растением. Всего пенсионер перевозил 90 граммов наркотика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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