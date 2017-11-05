«Блюда из рыбы» проверку качества не прошли



Результаты независимой потребительской экспертизы, проводимой по заказу Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.



Для проведения независимой потребительской экспертизы оценки качества продукции «Блюда из рыбы» на предприятиях общественного питания города Ростова-на-Дону было закуплено пять образцов продукции. Закупка проводилась преимущественно на предприятиях общественного питания.



На основании испытаний, проведенных в испытательной лаборатории, выявлено, что по микробиологическим показателям не соответствует нормам 80% закупленной продукции, а именно:

- продукция рыбная «Кета запеченная», кафе-столовая «Время есть» (ООО «Премьера», ИНН 6163157626, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 7);



- продукция рыбная «Кета запеченная», фиш-таверня «РЫБА» (ООО «Швейк», г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 29 а);



- продукция рыбная «Рыба в кляре - тилапия», кафе столовая «Дружба» (ООО «Любимые продукты», ИНН 006163079488, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 81);



- продукция рыбная «Котлета из щуки», кафе-столовая «Ложка-Поварешка» (ИП Орешкин А. Ю., г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 74).



Выявленные несоответствия являются следствием несоблюдения санитарных норм и правил на предприятиях-изготовителях в процессе производства продукции.



Только одно из выбранных пяти предприятий общественного питания - кафе-столовая «Домашняя кухня» (ИП Кизер Т. Ф., г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 94 е) предлагает рыбное блюдо «Карп жареный», соответствующее требованиям ТР ТС 021/2011, ГОСТ 30390-2013.



С полной информацией о результатах исследований и рекомендациями для потребителей можно ознакомиться на сайте www.zpp.rostov-gorod.ru.