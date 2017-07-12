Авторизация

Регистрация
  • USD 60.18
  • EUR 68.81
Новости

Лента новостей

0

Безработный ростовчанин ограбил в кафе посетителя

Безработный ростовчанин ограбил в кафе посетителя

В одном из кафе Октябрьского района Ростова мужчина ограбил посетителя. Незнакомец отобрал у ростовчанина телефон и скрылся.

Грабёж произошёл около пяти часов вечера 13 июля. 34-летний потерпевший обратился в полицию. Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось задержать подозреваемого в тот же день.
- Доставив мужчину в дежурную часть, полицейские установили, что 33-летний местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности и давно не работает, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него похищенный телефон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.