Безработный ростовчанин ограбил в кафе посетителя





В одном из кафе Октябрьского района Ростова мужчина ограбил посетителя. Незнакомец отобрал у ростовчанина телефон и скрылся.



Грабёж произошёл около пяти часов вечера 13 июля. 34-летний потерпевший обратился в полицию. Сотрудникам патрульно-постовой службы полиции удалось задержать подозреваемого в тот же день.

- Доставив мужчину в дежурную часть, полицейские установили, что 33-летний местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности и давно не работает, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него похищенный телефон.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».