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Банк ВТБ развивает сотрудничество с Банком торговли и развития Монголии

Банк ВТБ развивает сотрудничество с Банком торговли и развития Монголии
Банк ВТБ открыл кредитую линию Банку торговли и развития Монголии (Trade and Development Bank of Mongolia) со страховым покрытием российского экспортного кредитного агентства АО «ЭКСАР» (входит в группу РЭЦ) на сумму $70 млн сроком до 3 лет для финансирования поставок российских нефтепродуктов на монгольский рынок.

Виталий Бузоверя, руководитель кредитного департамента, старший вице-президент Банка ВТБ, отметил: «Для ВТБ развитие продуктов экспортного финансирования совместно с агентством ЭКСАР является важным направлением бизнеса, которое обеспечивает продвижение интересов российских экспортеров и служит проверенным механизмом защиты от рисков. Рассчитываем, что наша новая сделка с крупнейшим финансовым институтом Монголии будет способствовать дальнейшему продвижению бизнеса группы ВТБ в этой стране».

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