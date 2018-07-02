ВТБ предлагает своим клиентам новое решение для усиления контроля за денежными потоками их дочерних компаний



Банк ВТБ реализовал новое решение для корпоративных клиентов, позволяющее организациям повысить контроль за денежными потоками своих дочерних компаний.



Благодаря новому решению казначейство головной корпорации в оперативном режиме может предоставлять или отказывать в доступе к каналам взаимодействия с банком своим дочерним компаниям. Это позволяет исключить ситуации внебюджетного использования средств дочерними предприятиями.



Ранее для передачи информации в банк дочерние компании могли использовать как host-to-host решение, контролируемое головной организацией, так и прямые каналы взаимодействия с банком посредством традиционных сервисов дистанционного банковского обслуживания (Интернет-Клиент или Банк-Клиент). Использование прямых каналов позволяло дочерним компаниям самостоятельно принимать решение о необходимости проведения тех или иных платежей, создавая риски перерасходов в целом по группе.



Руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Перед казначействами наших клиентов часто стоят задачи по снижению операционных рисков и усилению эффективности управления денежными потоками. Предлагаемое ВТБ решение помогает компаниям в достижении этих целей, значительно упрощая внутренние процессы казначейств, связанные с контролем расходных операций».