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Банк ВТБ и РГЭУ (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ и РГЭУ (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве
Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ (ПАО) в Ростове-на-Дону Юрий Авдеев и исполняющий обязанности ректора Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Адам Альбеков подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодняшним соглашением мы закрепили сложившиеся партнёрские отношения с одним из ведущих вузов Юга России, выпускающим студентов по профильным экономическим специальностям, - отметил Юрий Авдеев.- Мы планируем продолжить успешно развивать студенческую практику и трудоустройство наиболее талантливых выпускников в банк ВТБ, оказывать университету экспертную поддержку, запускать совместные проекты, связанные с финансовой грамотностью».

В рамках договоренностей между банком ВТБ и вузом намечены организация совместных программ обучения и стажировки студентов, научно-исследовательских и инновационных работ, повышение квалификации и обучение сотрудников банка.
Банк ВТБ и РГЭУ (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве
«ВТБ – один из системообразующих банков страны, – прокомментировал Адам Альбеков. - Мы рады взаимодействию в вопросах развития образовательных проектов, подписанное соглашение позволит подготовить новые образовательные программы и внедрить их в учебный процесс».

Корпоративный филиал ВТБ в Ростове-на-Дону на регулярной основе взаимодействует с ведущими учебными заведениями Ростовской области. С 2016 года действует программа оплачиваемой стажировки «ВТБ Юниор» для лучших студентов последнего года обучения. Для участия в программе необходимо оставить заявку на сайте vtbcareer.com и пройти тестирование. Успешные кандидаты приглашаются на собеседование с руководителями бизнес-подразделений ВТБ и по его итогам принимаются на работу в банк. Приём заявок на участие в программе «ВТБ-Юниор» стартует в феврале.

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