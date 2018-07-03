Автомобиль «Ленд Ровер» сгорел в Ростовской области
В Багаевском районе Ростовской области утром 4 июля сгорела иномарка. Пожар произошёл в станице Багаевской.
На улице Строителей около 10 часов утра загорелся «Ленд Ровер Дискавери». Огонь охватил площадь один квадратный метр. Прибывшим спасателям понадобилось несколько минут, чтобы ликвидировать пламя.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.
К тушению привлекались три спасателя и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается.