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АО «Донэнерго» переходит на карты «Мир»

АО «Донэнерго» переходит на карты «Мир»
В рамках зарплатного проекта, реализуемого банком ВТБ, планируется эмитировать платежные карты «Мир», которые будут выданы сотрудникам «Донэнерго» одновременно с картами платёжной системы MasterCard.

В ходе окружного совещания, состоявшегося под председательством заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Владимира Гурбы, было поручено реализовать комплекс мероприятий по переводу зарплатных проектов бюджетных организаций на карты «Мир». Один из ведущих операторов услуг в Ростовской области по передаче электроэнергии - АО «Донэнерго» - выступил инициатором перехода на обслуживание в рамках национальной системы платёжных карт, проявив тем самым социальную ответственность перед своими сотрудниками.

«Являясь участником рабочей группы по внедрению национальной системы платёжных карт «Мир» в Ростовской области, я приветствую решение руководства компании «Донэнерго», - прокомментировал Юрий Авдеев, управляющий филиалом банка ВТБ в Ростове-на-Дону. - Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше компаний переходили на обслуживание в рамках отечественной платёжной системы. В конечном итоге это даст мощный толчок к дальнейшему развитию её инфраструктуры в регионе».

Для обеспечения работникам максимально комфортных условий для получения заработной платы и осуществления других финансовых операций в офисах АО «Донэнерго» установлено три банкомата ВТБ.

«Это важный шаг в развитии нашей зарплатной системы, который расширит возможности по управлению собственными средствами, обеспечит высокий уровень сохранности и безопасность денежных средств компании. Карты «Мир» выпускаются для сотрудников бесплатно, им доступен не только привычный платёжный функционал: оплата покупок в магазинах и перевод средств с карты на карту, но и уникальная на сегодняшний день услуга – бескомиссионное снятие наличных в любом банкомате», — сообщил исполнительный директор АО «Донэнерго» Сергей Сизиков.

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