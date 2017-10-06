Акционерам ВТБ в Ростове-на-Дону расскажут о банковской стратегии и привилегиях





Банк ВТБ приглашает частных инвесторов, акционеров и клиентов группы ВТБ принять участие в семинаре по фондовому рынку и управлению инвестициями, который пройдёт в Ростове-на-Дону 16 октября 2017 г.



В ходе встречи представители банка расскажут о ходе реализации стратегии группы ВТБ и её финансовых показателях, программе льгот и привилегий для акционеров ВТБ при оформлении банковских и финансовых услуг, системе электронного голосования и дивидендной политике группы ВТБ.



В мероприятии примут участие ведущие аналитики Группы ВТБ (Станислав Клещёв), которые представят обзор актуальных инвестиционных идей и макроэкономический прогноз. Представители Инвестиционного департамента Группы ВТБ также расскажут о линейке инвестиционных продуктов и услуг для частных инвесторов.



Встреча состоится в конференц-зале гостиницы «Mercure Ростов-на-Дону» по адресу: Ворошиловский пр-т, д. 35/107, 2 этаж. Начало мероприятия – в 18:30, регистрация участников и кофе-брейк - с 18:00. Ожидаемая продолжительность мероприятия – 1,5 - 2 часа.



Участие в мероприятии бесплатное, просим пройти предварительную регистрацию. Участникам семинара предоставляется комплект информационных материалов.



Зарегистрироваться на семинар можно при помощи бесплатного мобильного приложения «Акционер ВТБ», которое доступно в AppStore и Google PlayMarket. Вы также можете сообщить о своём намерении посетить семинар по телефону Службы по работе с акционерами (495) 258-4947 или направив письмо на электронный адрес shareholders@vtb.ru.