Авторизация

Регистрация
  • USD 57.53
  • EUR 68.58
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0

56-летнего мужчину с «солью» в кармане задержали в Ростове

56-летнего мужчину с «солью» в кармане задержали в Ростове

В Пролетарском районе Ростова по подозрению в сбыте наркотиков задержали 56-летнего мужчину.

Во время досмотра в кармане ростовчанина полицейские нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое он собирался сбыть с помощью закладки.
- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами криминалистами, показало, что изъятое – наркотик «соль», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.