56-летнего мужчину с «солью» в кармане задержали в Ростове





В Пролетарском районе Ростова по подозрению в сбыте наркотиков задержали 56-летнего мужчину.



Во время досмотра в кармане ростовчанина полицейские нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом, которое он собирался сбыть с помощью закладки.

- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами криминалистами, показало, что изъятое – наркотик «соль», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».