51-летнюю сбытчицу героина задержали в Ростове

В Кировском районе Ростова задержали 51-лтнюю сбытчицу героина.



Женщина по телефону договорилась с покупателем о встрече. При передаче наркотика подозреваемую задержали полицейские.

- Сотрудники полиции изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом, провели физико-химическое исследование и установили, что изъятое является героином, массой около полутора граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



51-летнюю ростовчанку задержали и доставили в дежурную часть. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».