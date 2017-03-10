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51-летнюю сбытчицу героина задержали в Ростове

В Кировском районе Ростова задержали 51-лтнюю сбытчицу героина.

Женщина по телефону договорилась с покупателем о встрече. При передаче наркотика подозреваемую задержали полицейские.
- Сотрудники полиции изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом, провели физико-химическое исследование и установили, что изъятое является героином, массой около полутора граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

51-летнюю ростовчанку задержали и доставили в дежурную часть. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

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