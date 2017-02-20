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47-летний мужчина ушёл из дома в Ростовской области и не вернулся домой

47-летний мужчина ушёл из дома в Ростовской области и не вернулся домой

В Ростовской области разыскивается 47-летний житель Усть-Донецкого района Владимир Токарев. Мужчина ушёл из своего дома в станице Верхнекундрюченской 19 февраля и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

В донском главке сообщили приметы пропавшего. Рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. В день пропажи он был одет в серую толстовку с капюшоном, синие брюки, резиновые летние тапочки.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Владимир Токарев или видел его, просят позвонить по телефонам: (863-51) 9-11-48, 9-10-51, 8-(999)-471-61-70 или 02.

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