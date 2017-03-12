46-летняя женщина погибла при пожаре в Шахтах





46-летняя женщина погибла при пожаре в Шахтах. Трагедия произошла 13 марта на улице Ленина, 236. Примерно в половину шестого вечера загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 56 кв. м. Кроме женщины, в доме больше никого не было.

- Пожар случился из-за не осторожного обращения с огнем,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Возгорание полностью потушили в 17:51.



В тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.