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46-летняя женщина погибла при пожаре в Шахтах

46-летняя женщина погибла при пожаре в Шахтах

46-летняя женщина погибла при пожаре в Шахтах. Трагедия произошла 13 марта на улице Ленина, 236. Примерно в половину шестого вечера загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 56 кв. м. Кроме женщины, в доме больше никого не было.
- Пожар случился из-за не осторожного обращения с огнем,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Возгорание полностью потушили в 17:51.

В тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава.

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