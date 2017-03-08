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35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Ростовской области

35-летний мужчина погиб под колёсами поезда в Ростовской области

В Ростовской области 35-летний местный житель погиб под колёсами поезда. Трагедия произошла 6 марта примерно в 6:30 на перегоне «станция Миллерово – станция Мальчевская».

По предварительным данным, мужчина находился на железнодорожных путях вне перехода. Увидев пешехода, машинист пассажирского поезда стал подавать сигналы световые и большой громкости. Но мужчина не отреагировал на предупреждение. Тогда машинист применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния остановить быстро локомотив не удалось, и поезд сбил мужчину. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся другие проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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