33-летний ростовчанин угнал машину своей подруги

В Кировском районе ростовчанин украл ключи у знакомой и угнал её «Ладу Калину».



Злоумышленник распивал с подругой спиртные напитки в её квартире. Когда женщина пошла за добавкой, мужчина украл из её сумки ключи и угнал автомобиль, который был припаркован на улице Станиславского.

- Сотрудники полиции вернули автомобиль законной владелице и установили причастность её друга к краже, - сообщают в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении 33-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.