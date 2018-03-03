33-летний ростовчанин угнал машину своей подруги
В Кировском районе ростовчанин украл ключи у знакомой и угнал её «Ладу Калину».
Злоумышленник распивал с подругой спиртные напитки в её квартире. Когда женщина пошла за добавкой, мужчина украл из её сумки ключи и угнал автомобиль, который был припаркован на улице Станиславского.
- Сотрудники полиции вернули автомобиль законной владелице и установили причастность её друга к краже, - сообщают в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.
В отношении 33-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.