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33-летний ростовчанин угнал машину своей подруги

В Кировском районе ростовчанин украл ключи у знакомой и угнал её «Ладу Калину».

Злоумышленник распивал с подругой спиртные напитки в её квартире. Когда женщина пошла за добавкой, мужчина украл из её сумки ключи и угнал автомобиль, который был припаркован на улице Станиславского.
- Сотрудники полиции вернули автомобиль законной владелице и установили причастность её друга к краже, - сообщают в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении 33-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

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