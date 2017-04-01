3-летний мальчик проглотил рублевую монетку в Ростове

3-летний мальчик проглотил рублевую монетку в Ростове. Инцидент случился днем 2 апреля в квартире на улице Кривоноса.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, мама ненадолго оставила ребенка без присмотра. В этот момент малыш нашел монетку и проглотил ее.



Мальчик стал плакать и жаловаться на боль в животе. Испуганная девушка, не сумев оказать первую помощь сыну, вызвала бригаду медиков.



Ребенка с инородным телом в желудке доставили в детское отделение городской больницы № 20.