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3-летний мальчик проглотил рублевую монетку в Ростове

3-летний мальчик проглотил рублевую монетку в Ростове. Инцидент случился днем 2 апреля в квартире на улице Кривоноса.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, мама ненадолго оставила ребенка без присмотра. В этот момент малыш нашел монетку и проглотил ее.

Мальчик стал плакать и жаловаться на боль в животе. Испуганная девушка, не сумев оказать первую помощь сыну, вызвала бригаду медиков.

Ребенка с инородным телом в желудке доставили в детское отделение городской больницы № 20.

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